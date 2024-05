Europa League, Gasperini applaudito al suo ingresso in sala stampa

«Straordinario il modo in cui l'abbiamo vinta», battendo strada facendo «squadre come lo Sporting ed il Liverpool, quando siamo andati lì loro erano primi in Premier». Gian Piero Gasperini è raggiante al microfono di Sky dopo il successo in Europa League . «È una grandissima soddisfazione dopo una prestazione memorabile - ha aggiunto l'allenatore dell'Atalanta - Il tridente? C'erano tutte le condizioni per giocare così, in una partita unica, che bisognava vincere. Senza ombra di dubbio è una coppa meritata, vincere l'Europa League è davvero una impresa per noi. Ci voleva un trofeo così prestigioso». Il tecnico dell'Atalanta è stato poi accolto da un applauso al suo ingresso in sala stampa.