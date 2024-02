Serie A, poker alla Salernitana: l'Inter vola

Inter sempre più padrona del campionato. Ieri sera, in uno degli anticipi della 25esima giornata di Serie A, i nerazzurri hanno liquidato 4-0 la Salernitana a San Siro grazie alle reti di Thuram, Lautaro, Dumfries e Arnautovic . Ora la squadra di Inzaghi comanda la classifica con 63 punti, 10 in più della Juventus. Nell'altro anticipo di ieri, successo casalingo per 2-0 del Torino sul Lecce. Oggi il turno prosegue con altri tre anticipi: alle 15 Napoli-Genoa, alle 18 Verona-Juventus, alle 20.45 Atalanta-Sassuolo.