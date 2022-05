Serie A, l'Inter vola in vetta alla classifica

In attesa del Milan – impegnato domani sera sul difficile campo del Verona – l'Inter si gode la vetta della classifica solitaria. Ieri sera a San Siro, in uno dei due anticipi della 36esima giornata di Serie A, i nerazzurri hanno sconfitto l'Empoli 4-2 dopo essere stati in svantaggio di due gol. Ora la squadra di Inzaghi comanda la classifica con 78 punti, uno in più del Milan. Nell'altro anticipo di ieri, la Juventus è stata sconfitta 2-1 dal Genoa a Marassi con un rigore di Criscito al 96'. Juve e Inter si affronteranno mercoledì prossimo all'Olimpico di Roma nella finale di Coppa Italia. Oggi altri tre anticipi: alle 15 Torino-Napoli, alle 18 Sassuolo-Udinese, alle 20.45 Lazio-Sampdoria. (LaPresse)