Pinto: "Renato Sanches è sempre stato la mia ossessione"

EMBED





Il dirigente della Roma nella conferenza stampa di fine mercato: «Per tutto quello che andrà male con lui ci sarà solo un responsabile ed Tiago Pinto. Io sono ossessionato da quel giocatore, l’ho voluto prendere al Benfica e non ci sono riuscito, alla Roma ci ho provato e adesso ce l’ho fatta. Io sono convinto che con questo staff tecnico e medico possiamo riuscire a portarlo nelle condizioni migliori. Abbiamo fatto un contratto in cui è previsto che se fa tante partite lo dobbiamo perdere. Come giocatore mi fa impazzire e non volevo perdere l’opportunità di portarlo qui».