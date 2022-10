Mourinho: «Zaniolo va difeso. Allucinanti tre giornate di squalifica»

Il tecnico della Roma alla vigilia della partita contro il Napoli: «Squalificarlo per una giornata era già una punizione importante, tre partite lo posso accettare solo se vedrò altri squalificati per 5-6 giornate. Su Zaniolo è tutto troppo, devo difenderlo. Non lo avrò per due partite decisive, sono però più triste per il giocatore e per le due emozioni a riguardo».