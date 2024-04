Luca Guadagnino per “Challengers”: «Sinner è già il numero uno»

Luca Guadagnino torna al cinema con un film che racconta un triangolo sentimentale, tra amicizia e amore (soprattutto per sé stessi) e lo ambienta fra i campi da tennis con tre fuoriclasse della nuova generazione Hollywoodiana: Zendaya, Josh O’Connor (candidato ai David di Donatello) e Mike Faist (benedetto da Steven Spielberg nel suo esordio cinematografico in “West Side Story”). Dai fuoriclasse internazionali a quelli italiani, il regista ha raccontato anche cosa ne pensa di Sinner e del suo ruolo nel mondo del tennis moderno. “Challengers” vede protagonista Zendaya nel ruolo di Tashi Duncan, ex prodigio del tennis che diventa allenatrice dopo un infortunio al ginocchio. Sposata con un fuoriclasse reduce da una serie di sconfitte (Mike Faist), la strategia di Tashi per la redenzione del marito prende una piega sorprendente quando quest'ultimo deve affrontare sul campo l'oramai rovinato Patrick (Josh O'Connor), un tempo suo migliore amico ed ex fidanzato di Tashi. Mentre il loro passato e il loro presente si scontrano e la tensione sale, Tashi dovrà chiedersi quale è il prezzo della vittoria. Il film uscirà nelle sale italiane il 24 aprile 2024, e sarà distribuito dalla Warner Bros. Pictures. (Servizio a cura di Eva Carducci)