Diretta Manchester City-Siviglia ore 21: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Questa sera ad Atene la sfida di Supercoppa europea tra il Manchester City, vincitore della Champions League, e il Siviglia, squadra che ha vinto l'ultima edizione dell'Europa League. Il francese Francoise Letexier è l'arbitro designato per dirigere il match che si giocherà alle ore 21 nella capitale della Grecia.

Segui Manchester City-Siviglia in diretta

Il Manchester City dicevamo, vincitore della Champions League, affronta dunque il Siviglia, vincitore dell'Europa League, nella tradizionale sfida che inaugura la stagione calcistica europea. Si giocherà allo stadio Georgios Karaiskakis del Pireo in Grecia, un impianto - informa il sito della Uefa - completamente ricostruito per ospitare il torneo di calcio delle Olimpiadi del 2004 e attualmente ha una capienza di poco superiore ai 30.000 spettatori. Ha ospitato concerti di artisti come Rihanna, Aerosmith, 50 Cent e Sex Pistols ed è abituato al rumore: i tifosi dell'Olympiacos sono infatti tra i più calorosi del calcio greco. Sarà l'undicesimo stadio a ospitare la Supercoppa Europea da quando ha lasciato la sede storica di Montecarlo. In precedenza, la partita è stata giocata a Praga (2013), Cardiff (2014), Tbilisi (2015), Trondheim (2016), Skopje (2017), Tallinn (2018), Istanbul (2019), Budapest (2020), Belfast (2021) e Helsinki (2022).

Dove vedere Manchester City-Siviglia: streaming e diretta tv

Manchester City-Siviglia: probabili formazioni

La finale di Supercoppa europea tra Manchester City e Siviglia si gioca questa sera alle 21 allo stadio Georgios Karaiskaki del Pireo (Grecia). L'incontro sarà trasmesso in tv e streaming su Prime Video.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ortega; Walker, Stones, Gvardiol, Akanji; Rodri, Kovacic; Bernardo Silva, Alvarez, Foden; Haaland. Allenatore: Guardiola.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bounou; Jesus Navas, Badé, Gudelj, Acuna; Jordan, Rakitic; Ocampos, Suso, Oliver Torres; En-Nesyri. Allenatore: Mendilibar.