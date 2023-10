Del Piero: «Ritorno alla Juve? Non sono mai andato via»

La Juventus ha festeggiato i 100 anni di proprietà della famiglia Agnelli con l'evento 'Together, a Black & White Show'. Organizzato al Pala AlpiTour di Torino la sera del 10 ottobre, ha ospitato i campioni e i grandi volti che hanno segnato la storia della squadra bianconera. Presente anche l'ex capitano e bandiera. "E' stata una bellissima serata. Sono contentissimo del benvenuto che mi è stato dato", ha detto l'ex numero 10 della Juve. "Io non sono mai andato via, quello che si è instaurato qua 19 anni fa è qualcosa di unico, non mi sento di essere andato via. Le strade si sono divise e chissà cosa riserva il futuro", ha aggiunto Del Piero rispondendo a una domanda su un suo possibile ritorno nel club. (LaPresse)