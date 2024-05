Antonio Percassi, presidente dell' Atalanta , e l'allenatore Gian Piero Gasperini si sono incontrati per una cena a Bergamo per discutere il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2025 con opzione per un altro anno. Le trattative sono iniziate dopo la vittoria in Europa League a Dublino e proseguiranno nei prossimi giorni, con un possibile annuncio ufficiale non previsto prima di sabato.