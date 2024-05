Totti ha debuttato alla Kings World Cup e nasce la Kings League Italia

Un nuovo capitolo si apre per il progetto Kings, nato in Spagna, cresciuto nelle Americhe e ora giunto in Italia con la creazione dellanel 2024. L'annuncio è stato fatto durante la Kings World Cup in Messico, prima della partita degli Stallions, squadra capitanata da Francesco Totti . Il presidente Blur, insieme a Gerard Piqué e Miguel Layún, ha svelato la novità attraverso un divertente video, con Zlatan Ibrahimović come protagonista. Le iscrizioni al draft sono già aperte, promettendo di coinvolgere un Paese appassionato di calcio e con un forte ecosistema di streamer e creator. La Kings League, ideata per unire il calcio all'intrattenimento, ha già consolidato la sua presenza con la Americas Kings League Santander e la Kings World Cup. Guidata da Gerard Piqué e supportata da un recente finanziamento di 60 milioni di euro, l'espansione globale del progetto Kings continua con nuove leghe in arrivo in molti altri Paesi.