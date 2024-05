Il Milan saluta Pioli e Giroud: emozioni a San Siro

La serie A ieri ha messo in scena l'ultimo match stagionale per Juventus e Milan. I bianconeri hanno battuto per 2-0 il Monza, 3-3 dei rossoneri a San Siro con la Salernitana in una serata carica di emozione per gli addii di Giroud, Kjaer e Pioli. Tanti gli applausi per i tre. "Grazie a tutti", le parole del tecnico che ora spera in un'avventura in Premier League. Oggi le altre partite. Alle 18:00 Atalanta-Torino e Napoli-Lecce. Alle 20.45 si decide l'ultima retrocessa tra Empoli che ospita la Roma e Frosinone e Udinese che si sfidano nello scontro diretto. Alla stessa ora anche Verona-Inter e Lazio-Sassuolo. (LaPresse)