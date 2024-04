Lazio-Juventus: Guendouzi torna a disposizione di Tudor

Matteo Guendouzi è ufficialmente tornato a far parte del gruppo squadra, come confermato dallo stesso Tudor a Genova. Il francese, dopo essere stato obbligatoriamente riscattato dal Marsiglia, si è allenato insieme ai giocatori che non sono scesi in campo nell'ultimo incontro o che sono stati utilizzati dalla panchina, mentre i titolari hanno effettuato una sessione di recupero. Nonostante ciò, la sfida per un posto da titolare non sarà semplice: sia Vecino sia Kamada, infatti, hanno giocato da titolari in quattro delle ultime cinque partite sotto la guida di Tudor. Lazio, Lotito ci crede ancora: «Non è finita in Coppa e nella corsa Champions. Tudor ha dato carattere alla squadra»