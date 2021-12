Sandra Bullock per “The Unforgivable”: «Nessuno mi avrebbe fatto recitare in un ruolo del genere»

«Nessuno normalmente mi darebbe un ruolo come questo» ha commentato Sandra Bullock durante l’intervista del nuovo film Netflix “The Unforgivable” (in streaming dal 10 dicembre su Netflix). Nel film interpreta Ruth, una donna a appena uscita di galera per un crimine efferato. In cerca della sorella minore dovrà affrontare tutti i pregiudizi e gli sguardi di una società che non vuole reintegrarla, e fra innumerevoli difficoltà dovrà trovare la sua strada verso la redenzione. (Servizio a cura di Eva Carducci)