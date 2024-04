Mara Maionchi festeggia il compleanno a "Che Tempo che Fa" ed elogia Diodato

Durante l'ultima puntata di "Che Tempo che Fa" Mara Maionchi ha celebrato il suo 83° compleanno, ricevendo una calorosa accoglienza e applausi entusiastici dal pubblico in studio, in omaggio alla sua lunga carriera e alla sua inesauribile energia. Maionchi, produttrice discografica, ha lodato Diodato , vincitore di Sanremo 2020 con "Fai rumore" e presente anch'egli nello studio, definendolo un "talento mondiale".Contenuti in streaming su discovery+ (www.discoveryplus.it)