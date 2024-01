Pietro Castellitto per Enea: «La mia vendetta per il “Vietnam”»

EMBED





In concorso all’80 Mostra del Cinema di Venezia “Enea” è il film scritto e diretto da Pietro Castellitto e in uscita nei cinema l’11 gennaio distribuito da Vision Distribution. Con Pietro Castellitto, Giorgio Quarzo Guarascio, Benedetta Porcaroli, Chiara Noschese, Giorgio Montanini, Adamo Dionisi, Matteo Branciamore, Cesare Castellitto Clara Galante, Paolo Giovannucci e con Sergio Castellitto. Prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle, e Luca Guadagnino per Frenesy, il film è una produzione The Apartment, società del Gruppo Fremantle, Vision Distribution, società del Gruppo Sky, e Frenesy, in collaborazione con Sky, Prime Video e Giovane Film. (Servizio a cura di Eva Carducci)