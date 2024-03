Pechino Express, Nancy Brilli in abito da sposa

Per i Brillanti Nancy Brilli e Pierluigi Iorio è stata una puntata di Pechino Express molto difficile, quella di ieri (su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand). Una lunga camminata nel mezzo del Vietnam settentrionale per cercare ospitalità per la notte, ma apparentemente vana. Fino a quando non hanno visto un negozio di abiti da sposa: hanno chiesto lì se ci fosse qualcuno disponibile a ospitarli, e con l’occasione Nancy ha provato un po’ di abiti, tra cui un luccicante abito da sposa… e così, anche in una serata così faticosa, l’attrice non ha perso il suo senso dell’umorismo. “ Immagini concesse da Sky ”; “Pechino Express è ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand”.