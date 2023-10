Festa del Cinema, Monica Bellucci: «Donne ancora punite sul lavoro per aver fatto figli»

EMBED





(LaPresse) "Ancora oggi è molto complicato per le donne conciliare la famiglia con il lavoro. Dobbiamo ancora trovare un equilibrio e non so quanto la società ci aiuti in questo. Forse le donne dovrebbero essere aiutate molto di più nel momento in cui hanno dei figli". Lo ha dichiarato Monica Bellucci alla Festa del Cinema di Roma, nel corso della conferenza stampa per presentare il docufilm 'Maria Callas: Lettere e memorie'. Il film ripercorre la tournée teatrale con cui l'attrice italiana ha interpretato la leggendaria cantante. "C'è ancora una grande discriminazione per noi donne nel mondo del lavoro. Molte volte fare dei figli diventa quasi una punizione", ha aggiunto l'attrice, già protagonista alla kermesse per la presentazione di 'Diabolik - Chi sei?'. "Anche questa è una delle grandi evoluzioni che dobbiamo attraversare. Chiaramente si sono fatti dei passi avanti, ma la strada è ancora lunga" ha aggiunto Bellucci.