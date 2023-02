Mixer, Vittorio Gassman e le "10 mila lire" al figlio Alessandro

Giorgio Armani, Monsignor Hilarion Capucci, Yitzhak Shamir, Steven Spielberg, Maurizio Costanzo, Simona Izzo e Vittorio Gassman sono i protagonisti della sesta puntata di MIXER – Vent’anni di televisione, in onda giovedì 23 febbraio in seconda serata su Rai3 – e mercoledì 1° marzo in prima serata su Rai Storia – con cui continua con il viaggio retrospettivo nella storia del rotocalco d’attualità di Giovanni Minoli che ha segnato un’epoca.

Lo stile, il rapporto col successo e la ricchezza sono al centro del “faccia a faccia” con Giorgio Armani del 1983, mentre nello stesso anno si affronta il dramma della Palestina nelle serrate interviste con l’Arcivescovo greco-melchita di Gerusalemme, Monsignor Hilarion Capucci, da sempre attivo per la causa palestinese, e con il Primo Ministro d’Israele Yitzhak Shamir, tra i falchi del Likud.

Per la pagina dello spettacolo, Marina Gefter Cervi incontra Steven Spielberg sul set del capolavoro “E.T. l'extra-terrestre”, che il regista, ormai re di Hollywood, definisce “un film che viene dal cuore, che parla di rapporti umani, e la Creatura è forse più umana degli umani”, mentre dispensa consigli al giovane protagonista Henry Thomas e spiega il suo personale approccio alla settima arte.

Maurizio Cascavilla nel 1985 entra invece nel camerino di Vittorio Gassman, impegnato a teatro con l’Otello; dietro le quinte, con lui, anche i figli Alessandro e Jacopo.

Per Mixer Psico, Sandra Milo nel 1984 invita nella sua piscina Maurizio Costanzo e Simona Izzo per interrogarli sul loro rapporto e sull’inizio della loro storia d’amore.

Chiude la puntata Paolo Villaggio nei panni dell’irreprensibile sindacalista Gemma Pontini.

Ideato e presentato da Giovanni Minoli dalla sala A di Radio Rai, con la regia di Luca Mancini e prodotto da Rai Cultura in collaborazione con Radio Rai, MIXER – Vent’anni di televisione, in questa prima stagione dedicata agli anni ’80, racconta i grandi temi e gli snodi della storia italiana di fine Novecento, con un nuovo montaggio, un differente intreccio narrativo e a un taglio editoriale critico per ripercorrere gli ultimi 20 anni del XX secolo che hanno cambiato la storia del nostro Paese, attraverso le inchieste, i reportage, i sondaggi, le pagine sul costume, gli esteri, l’economia, lo spettacolo e lo sport che hanno caratterizzato “MIXER – Il piacere di saperne di più”, format innovativo e ancora di grande attualità, accanto alla possibilità di rivedere i protagonisti del secolo scorso.

MIXER – Vent’anni di televisione, 20 puntate da 45’ ciascuna, è un programma ideato e condotto da Giovanni Minoli, prodotto da Rai Cultura in collaborazione con Radio Rai, scritto con Giovanna Corsetti, Giulia Foschini, Sara Tardelli e Ludovica Siani, regia di Luca Mancini. Riprese studio Sala A di Radio Rai di Leonardo Lo Frano, a cura di Serena Valeri, produttore esecutivo Roberta Sangermano. Delegato Rai Piero A. Corsini.