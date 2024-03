Lighea: «Dopo Sanremo ho smesso di cantare. La salute mentale è più importante del successo»

Il Festival di Sanremo, poi lo stop e la voglia di riprendere in mano la propria serenità. Lighea, nome d'arte di Tania Montelpare, cantava nel 1995 sul palco dell'Ariston il brano "Rivoglio la mia vita", un titolo che presagiva, fuori da ogni previsione, il suo prematuro ritiro dalle scene. Un scelta simile a quella annunciata nelle scorse settimane da Sangiovanni e da Mr.Rain, anche loro decollati grazie al palco dell'Ariston e forse travolti emotivamente dalla grande macchina dell'industria musicale. "So benissimo cosa si prova", racconta trenta anni dopo la cantante di Fermo al Rumore Bim Festival, di cui è una delle madrine. "E' facile passare dalle stelle alle stalle. Fai un successo e sei ammirato da tutti, poi fai un brano che non funziona e non ti si fila più nessuno. E' un meccanismo che fa male, e io non ce l'ho fatta".

Lighea, Sanremo e l'addio al canto: «Fu un'agonia, dopo l'annuncio di Baudo mi spinsero sul palco. Da allora non canto più»