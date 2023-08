Italia’s Got Talent, nuova edizione con Lamborghini, Lame, Maionchi e Matano

Debutta il 1° settembre in esclusiva su Disney+ la nuova edizione di ‘Italia’s Got Talent’, show prodotto da Fremantle Italia che vedrà al tavolo della giuria la cantante Elettra Lamborghini e Khaby Lame, social media star di fama mondiale. Al loro fianco, confermatissimi i veterani Mara Maionchi, talent scout e volto televisivo, e l’attore e comico Frank Matano, riconfermati ancora una volta per scovare i migliori talenti del nostro Paese. La conduzione è, invece, affidata alla simpatia di Aurora – che ‘torna a casa’ dopo aver debuttato proprio in questo programma nel 2019 – e Fru dei The Jackal che porteranno la loro ironia sul palco di ‘Italia’s Got Talent’. Il talent è una produzione originale Disney+ e sarà disponibile con nuove puntate settimanali sulla piattaforma streaming. Immagini Disney