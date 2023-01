Golden Globe 2023, il red carpet dopo le premiazioni

Ai Golden Globes 2023 dominano la scena «The Fabelmans» di Steven Spielberg e «Gli Spiriti dell'Isola» di Martin McDonagh, premiati rispettivamente come miglior film drammatico e migliore commedia e già dati per favoriti nella corsa agli Oscar. Spielberg si aggiudica anche il suo terzo Golden Globe per la migliore regia. Mentre come migliori attori sono stati premiati Cate Blanchett per «Tar» e Austin Butler per «Elvis».