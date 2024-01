Sanremo, Gazzelle: «Il festival rappresenta l'Italia, non ho aspettative»

Tutto Qui è un manifesto della mia carriera

Milano, 26 gen. (askanews) - Gazzelle, dopo un 2023 memorabile con il suo live allo Stadio Olimpico di Roma, è pronto a calcare il palco del Teatro Ariston durante la 74^ edizione del Festival di Sanremo, con il brano "Tutto Qui" (Maciste Dischi/ Warner Music Italy). Il testo è scritto dallo stesso Gazzelle (Flavio Bruno Pardini) e composto insieme a Federico Nardelli.

Con "Tutto Qui", il cantautore romano porta a Sanremo la nostalgia, un sentimento da sempre preponderante nella sua scrittura, ma soprattutto porta se stesso e la complessità dell'amore. "E' un manifesto della mia carriera, ci ho messo dentro tutto, parla di amore per l'amore, una canzone sull'amore e sulla nostalgia e malinconia, ma c'è dentro anche la speranza e la voglia di futuro" racconta il cantautore romano.

Questa volta si lega però al desiderio di esplorare il passato di una persona cara che non si ha avuto la possibilità di vivere insieme. Quasi in modo surreale, la canzone è intrisa anche di un intenso senso di speranza e una forte voglia di vivere.

La sua capacità di evocare immagini attraverso i testi che scrive si traduce in un'esperienza a tratti cinematografica, pronta a rimanere nel cuore degli spettatori. "Sanremo rappresenta l'Italia, la musica è lo specchio della società, della cultura e anche della politica, per questo sono molto contento di esserci, non ho aspettative di vittoria ma vorrei che la gente mi conoscesse".

Durante la serata delle cover, in programma venerdì 9 febbraio, Gazzelle sarà accompagnato da Fulminacci e porteranno sul palco la loro Roma con l'intramontabile e generazionale "Notte prima degli esami" di Antonello Venditti, "E' una canzone che conoscono tutti, in cui tutti si ritrovano, ma soprattutto è un omaggio a Venditti e alla mia Roma, voglio portare un po' di Roma in Liguria".

Gazzelle è una delle voci più amate e sincere della sua generazione. Poetico, romantico e spiazzante. Le sue canzoni sono senza tempo e i suoi concerti sono la testimonianza tangibile di un amore incondizionato, vero rituale collettivo che ha stregato in questi anni mezzo milione di persone.

A partire da marzo tornerà live con "Dentro x sempre" sui palchi dei principali palasport d'Italia e sarà l'occasione per i fan di vivere dal vivo la magia del suo ultimo album "Dentro" e di ascoltare per la prima volta live il brano sanremese "Tutto Qui".