Una Maader Folk per Davide Van De Sfroos: «Dal lago alle montagne, un disco di apertura»

È arrivata in sogno, in una notte febbricitante per il Covid, ed è diventata la sintesi del viaggio musicale che Davide Van De Sfroos stava compiendo. ‘Maader Folk’ è il titolo del nuovo album dell’artista lombardo, in uscita il 17 settembre e contenente anche il singolo con Zucchero ‘Oh Lord, Vaarda Gio’. “Il titolo e la copertina sono stati qualcosa che abbiamo dovuto aspettare – racconta il musicista – Ho sognato la figura di una donna con il volto multietnico che mi diceva di stare tranquillo e di rimanere attaccato al mio folk. ‘Io sono la madre folk’, ha detto. Quella sua beatitudine e quella sua compassione verso di me mi dicevano di restare sereno”. Foto di Fabrizio Cestari / Ufficio Stampa

