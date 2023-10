Angelina Jolie è Maria Callas, svelate le immagini del set con Pierfrancesco Favino

Il film "Maria" di Pablo Larraín, con Angelina Jolie nel ruolo di Maria Callas , si svela al pubblico con le prime immagini. Basato su una storia vera, il film narra la vita straordinaria, ma anche tragica e tumultuosa, della celebre cantante lirica, focalizzandosi sugli ultimi giorni a Parigi negli anni Settanta. Le riprese si protrarranno per 8 settimane e avranno luogo tra Parigi, la Grecia, Budapest e Milano. Nel cast figurano anche Pierfrancesco Favino , Alba Rohrwacher, Haluk Bilginer, Kodi Smith-McPhee e Valeria Golino. Il regista Larraín ha espresso grande emozione nell'avviare la produzione, sottolineando l'obiettivo di far conoscere la straordinaria vita e opera di Maria Callas a livello globale. La sceneggiatura è stata curata da Steven Knight e il film è prodotto da diverse case di produzione., essi si ispirano ai vestiti originali indossati da Maria Callas. La produzione ha collaborato con associazioni per la protezione degli animali, inclusa Peta, per gestire l'utilizzo di pellicce d'epoca provenienti dall'archivio del costumista Massimo Cantini Parrini, evitando di procurarne di nuove. "Maria" è una produzione indipendente inclusa in un accordo con Sag-Aftra.