Costa: «Tra qualche settimana via mascherine all'aperto»

«Credo che le mascherine all'aperto si potranno togliere prima del 31 marzo», prima della fine dello stato di emergenza. «Confido che già nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, dopo la proroga fino al 10 febbraio ed almeno per quanto riguarda le zone bianche, ci possa essere una riflessione per comprendere se ci saranno le condizioni per iniziare a togliere le mascherine all’aperto: credo che questo rappresenterebbe anche un segnale di fiducia verso gli italiani che, in questo momento, dopo due anni di restrizioni, sacrifici, e dopo essersi vaccinati, hanno bisogno anche di messaggi positivi». Lo ha detto a Start, su Sky TG24, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa.