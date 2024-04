Torino, niente fumo all'aperto: sigarette tenute "a distanza", ecco il limite

Martedì 16 Aprile 2024, 08:20

A Torino è stata introdotta una "distanza di cortesia" per i fumatori. Con l'ultima delibera approvata dal Consiglio comunale, proposta dal consigliere Silvio Viale, non sarà più possibile fumare in presenza di bambini o donne in gravidanza, né in luoghi all'aperto se si è a meno di cinque metri da altre persone, a meno che non si abbia il loro consenso esplicito. Questa regolamentazione si estende a situazioni come le code, le fermate degli autobus, eventi all'aperto, parchi e spazi esterni dei locali.

Vietato fumare all'aperto

La norma vale per sigarette, sigari, pipe, tabacco riscaldato, prodotti a combustione e sigarette elettroniche. Anche se il divieto di fumo in spazi chiusi è già noto, ora a Torino il fumo è limitato anche nelle aree gioco per bambini. Silvio Viale ha commentato la misura come un passo sia per la salute pubblica sia per il rispetto culturale verso i non fumatori, sottolineando che la regola mira a ridurre gli effetti negativi del fumo, principale causa di malattie e tumori. «Non si tratta di proibizionismo», ha precisato Viale, «ma di regolamentare il fumo rispettando chi non fuma, mantenendo la libertà di fumare ove possibile».