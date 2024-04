Aumento dei casi di morbillo in Italia: chi deve effettuare il Test Sierologico?

L'Italia sta assistendo a un'escalation nell'incidenza del morbillo, con un'impennata significativa dei casi registrati. L'ha rivelato che, nell'arco degli ultimi quattro mesi, sono stati confermati 213 casi di questa malattia infettiva, che sta colpendo soprattutto individui tra i 15 e i 40 anni, segnatamente coloro che non hanno ricevuto la vaccinazione. Di fronte a questa ondata, i medici di base stanno intensificando le misure di prevenzione, tra cui l'impiego dei test sierologici. Morbillo, chi deve fare il test sierologico? Casi in aumento, come avviene il contagio e quali sono i sintomi