Allergia alle graminacee: come distinguere i sintomi e gestirli efficacemente

Più di 10 milioni di italiani sono colpiti dall'influenza stagionale, con un picco di quasi 14 milioni di casi, prevalentemente tra i bambini sotto i cinque anni. A questi si sommano numerosi adulti e bambini che con l'arrivo del tempo mite iniziano a manifestare i primi sintomi di allergia, in particolare alle graminacee . Ma come si fa a distinguere i sintomi di un'allergia da quelli di un virus influenzale? E quali sono le principali cause delle allergie alle graminacee? Allergie graminacee, dai sintomi per non confondersi ai cibi da evitare fino ai rimedi farmacologici e non