Sigarette e aumento di peso: lo studio danese rivela il legame con il grasso

Decidere di smettere di fumare rappresenta per molti una sfida complessa, che spesso necessita di un supporto psicologico mirato. La convinzione diffusa che abbandonare il fumo possa portare ad un aumento di peso non fa altro che complicare questa scelta. Tuttavia, un recente studio del Centro per la Ricerca Metabolica di base (CBMR) dell'Università di Copenaghen , pubblicato su Addiction, smonta tale credenza, dimostrando come il fumo, al contrario, favorisca l'accumulo di grasso addominale, in particolare quello viscerale. Quest'ultimo, meno evidente ma estremamente pericoloso, è infatti associato a un rischio maggiore di malattie cardiache, diabete e altre patologie gravi. Fumo, le sigarette fanno anche ingrassare: il nuovo studio danese, cos'è il grasso viscerale (meno visibile ma pericoloso)