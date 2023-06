Weekend a Roma e dintorni: 5 eventi da non perdere sabato 17 e domenica 18 giugno

Chi l'ha detto che Roma non può essere visitata d'estate? Sono tanti le iniziative ed eventi da vivere questo weekend nella Capitale. I cittadini romani e i turisti avranno l'imbarazzo della scelta. Grandi e piccini potranno vivere momenti magici, a seconda delle proprie esigenze e i propri gusti. Dal cinema all'aperto, alle lunghe passeggiate tra le ortensie o le lavande, visite al museo o alle mostre. Per non parlare delle vie del centro sempre abbellite da monumenti storici ed edifici classici, il tutto condito da un bel piatto di amatriciana, carbonara o gricia che fanno da padrone alla città eterna. FOTO: SHUTTERSTOCK E @KIKAPRESS MUSICA: PROJECT A_KORBEN