Scontri a Napoli, De Luca: «Banda di delinquenti organizzati, serve repressione»

«Una vicenda vergognosa, una banda di delinquenti organizzati ha messo a ferro e fuoco la città. Non mi sento di speculare sulla gestione dell'ordine pubblico. E' gente venuta per delinquere. E' un problema vasto che riguarda alleanza tra tifoserie, c'è bisogno di misure nazionali rigorose e fare come in Gran Bretagna», le parole di De Luca sugli scontri tra tifosi a Napoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev