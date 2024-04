Sala: «Il governo non riconosce il 25 aprile? Dichiararsi antifascisti non basta»

(Agenzia Vista) Milano, 25 aprile 2024 Il sindaco di Milano Sala, a margine della cerimonia al Tempio della Vittoria a Milano, per il 25 aprile, ha affermato: “Non è che il Governo non riconosce il 25 aprile: non è tanto dichiararsi antifascista, ma esserlo. Dichiararlo è facile, ma se vuoi essere antifascista non devi essere in Europa vicino a sistemi che al fascismo sono eccome vicini. Bisogna far di più che dichiararsi antifascisti”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev