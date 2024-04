25 aprile, Mattarella accolto da applausi a Civitella in Val di Chiana

EMBED





Nel giorno della Festa della Liberazione, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato a Civitella Val di Chiana, in provincia di Arezzo, per ricordare le vittime innocenti dell’eccidio nazista avvenuto in occasione della festività dei Santi Pietro e Paolo il 29 giugno del 1944. Quel giorno furono trucidati 244 civili, di cui 115 a Civitella. Mattarella, accompagnato dal ministro della Difesa Guido Crosetto, è stato accolto dall'applauso dei presenti, che gli hanno urlato 'grazie presidente' dopo l'esecuzione dell'Inno d'Italia e degli onori militari. "È inimmaginabile quanto accaduto", ha detto Mattarella ricordando l'eccidio nazista. Il Capo dello Stato ha poi firmato il libro della memoria e deposto una corona d'alloro in memoria dei caduti.