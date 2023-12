Atreju, Salvini «Se alternativa è Schlein condannati a governare per 20 anni»

(LaPresse) "Abbiamo l'intenzione di governare a lungo, insieme, questo paese. E se l'alternativa è la Schlein siamo condannati a governare per 20. Dio quindi ce la conservi in salute alla guida del Pd". Così il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo ad Atreju, la kermesse di Fdi in corso a Roma.