Pecoraro Scanio: «Scelta dissennata di Letta di rompere alleanza per area ecologista e progressista»

«Servirà che si crei la grande area ecologista, progressista e digitale dell’innovazione che non si è creata prima di questa elezione grazie alla scelta secondo me dissennata di Letta di rompere ogni ipotesi di grande alleanza. Ma se la scelta era di dire ‘ni’ al nucleare, è normale che Enrico Letta vada per conto suo. C’è da discutere su chi pensa che Letta sia un riferimento ecologista». Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Generale della Fondazione UniVerde Alfonso Pecoraro Scanio durante la conferenza stampa “Verso un’Italia Ecodigital” che si è tenuta nella Sala Caduti di Nassirya al Senato.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

