Energia, appello trasversale partiti a Draghi: "Agire subito su bollette"

(Teleborsa) - I partiti sembrano disposti a seppellire l'ascia di guerra sule non si ferma iltorna a sollecitare un intervento sul nodo energia.e "basta copiare la Francia di Macron", perché "questa è un'altra guerra e i lavoratori rischiano di morire con le aziende chiuse", ha detto il segretario della Lega durante un incontro elettorale a Cammarata, nell'Agrigentino, ricordando che "questa è la proposta della Lega".Ne ho discusso stamani al distretto industriale della pelle di Arzignano in Veneto. Siamo pronti a sostenere l'intervento del governo". Così il segretario del Pdintanto, attraverso le presidenti di senatori e deputati Simona Malpezzi e Debora Serracchiani, attacca "le aziende che stanno rifiutando di versare la tassa sugli extraprofitti' perchéPer questo, dice, il governo deve intervenire "al più presto con tutti gli strumenti a disposizione per recuperare quanto dovuto dalle aziende".Un tema particolarmente sentito anche dagliche lanciando lSe ne è parlato durante un incontro straordinario tra i presidenti Annalisa Sassi (Confindustria Emilia-Romagna), Francesco Buzzella (Confindustria Lombardia), Marco Gay (Confindustria Piemonte), Enrico Carraro (Confindustria Veneto) e gli Assessori allo Sviluppo Economico Vincenzo Colla (Emilia-Romagna), Guido Guidesi (Lombardia), Andrea Tronzano (Piemonte) e Roberto Marcato (Veneto).Il caro energia, in assenza di quelle misure di contenimento dei prezzi richieste da mesi dalle imprese,In linea con l'appello del presidente di Confindustria,si è sottolineato che la situazione ha carattere di straordinarietà e urgenza indifferibile, perché "è impossibile mantenere la produzione con un tale differenziale di costo rispetto ad altri paesi (Ue e extra Ue) nostri competitor, che va a colpire non solo le imprese esportatrici dirette, ma anche tutta la filiera produttiva, con un effetto pesantemente negativo soprattutto sulle piccole e medie imprese".