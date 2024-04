Fisco, dal 730 per tutti al nuovo calendario: le novità

Molte le novità in tema fiscale approvate in. Si va da un nuovo calendario per le scadenze – le dichiarazioni dei redditi andranno inviate entro il 30 settembre – a una data in più per versare le rate di saldo e acconto delle imposte, il 16 dicembre. E ancora, dal 2024 arriva una modalità semplificata per correggere e modificare il 730 e si prevede lo stop, per tutto agosto e dicembre, dell’invio delle cartelle Modello 730 precompilato 2024, cosa sapere (e gli errori da evitare) prima di fare la dichiarazione dei redditi