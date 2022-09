Elezioni, Letta: «TikTok non è cabaret, il Pd c'è in modo serio con Zan»

(LaPresse) «Il Partito democratico è su TikTok, abbiamo deciso di farlo non in modo ridicolo ma in modo serio, perché TikTok è una cosa seria. Abbiamo deciso di farlo con Alessandro Zan, che ieri ha fatto un’uscita su TikTok che è stata un successo enorme, perché non è un luogo di cabaret o di varietà: è un luogo in cui si parla con persone, i più giovani, che vogliono sentire degli impegni seri e chiari». Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, parlando con i cronisti a Milano davanti a Palazzo Marino, rispondendo a una domanda sul debutto su TikTok di ieri anche di Silvio Berlusconi e di Matteo Renzi.

