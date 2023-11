Ecomondo, De Luca si interrompe e ferma disturbatore: E' leghista

Piccolo siparietto durante l'intervento del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca , a Ecomondo, in corso a Rimini, al panel dedicato al 'Progetto di autonomia idrica e di gestione delle grandi reti in Campania'. De Luca a metà del suo discorso si è interrotto per riprendere una persona del pubblico che rumoreggiava: "Ma chi è questo che dà fastidio? Sicuramente è della Lega Nord, un disturbatore", ha detto, guadagnandosi l'applauso della sala e anche qualche risata dei presenti.