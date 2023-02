Migranti, si aggrava il bilancio delle vittime

(LaPresse) Un’imbarcazione in legno tipo caicco, con numerosi migranti a bordo, è naufragata a causa delle cattive condizioni del mare, in località Steccato di Cutro, in provincia di Crotone. Nelle operazioni di soccorso sono intervenuti i finanzieri della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Crotone, che hanno prestato soccorso alle persone sopravvissute. Secondo quanto si apprende dalle operazioni di soccorso, erano circa in 180 i migranti ammassati sul vecchio barcone. Un'ottantina le persone tratte in salvo, oltre 30 i corpi recuperati – tra cui diversi bambini – mentre al momento quasi un centinaio di persone risulta disperso.