Letta in Aula al primo giorno da deputato per informativa Lamorgese

(Agenzia Vista), Roma, 19 Ottobre 2021 Il segretario del Partito democratico Enrico Letta in Aula a Montecitorio al suo primo giorno da deputato dopo le elezioni suppletive a Siena. Letta e seduto in sesta fila accanto alla capogruppo Serracchiani. L’occasione per recarsi in Aula a Montecitorio l’informativa del ministro Lamorgese sui disordini legati alle proteste no green pass.