Mattarella al segretario ONU Guterres: "Italia ha fiducia nelle Nazioni Unite"

(Agenzia Vista) New York, 7 maggio 2024 “Sono lietissimo di poter analizzare con lei le crisi che ci sono: occorre in questo momento riuscire a interrompere ovunque le spirali di violenza. Sono qui all’ONU per testimoniare ancora una volta quanto l’Italia abbia fiducia nelle Nazioni Unite e anche della sua azione”, parte del discorso del presidente della Repubblica Mattarella, in visita al segretario generale dell’ONU Guterres, a New York. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev