Meloni: "Riforma fiscale necessaria per rendere Italia più attrattiva"

(Agenzia Vista) Roma, 7 maggio 2024 Attraverso un videomessaggio trasmesso agli Stati Generali dei Commercialisti, a Roma, la premier Meloni ha affermato: “L’Italia non poteva più rimandare una riforma che aspettava da quai 50 anni, ovvero la riforma fiscale, ed era necessaria una riforma che ponesse le condizioni per un’Italia più attrattiva e per gli investimenti”. / Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev