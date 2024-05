Guterres: "L'invasione di Rafah sarebbe intollerabile"

(Agenzia Vista) New York, 7 maggio 2024 Nel corso della visita del presidente della Repubblica Mattarella, il segretario generale dell’ONU Guterres ha parlato dell’invasione di Israele a Rafah: “L’ho ricevuta oggi in un momento di forti preoccupazioni. Oggi ho fatto un appello forte al Governo Israele e alla leadership di Hamas affinché facciano uno sforzo più per arrivare a un accordo concretamente, che è vitale. È un’opportunità che non può essere mancata: una grande invasione a Rafah sarebbe intollerabile perché avrebbe devastanti conseguenze umanitarie e perché impatterebbe in maniera destabilizzante nella Regione”. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev