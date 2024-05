Lupi (Noi Moderati): "Toti? Ha governato bene la Liguria ed è innocente fino a sentenza definitiva"

(Agenzia Vista) Roma, 07 maggio 2024 "Il presidente della Regione Liguria ha governato bene. C'è un'indagine in corso e ne seguiremo gli sviluppi. In passato ho assistito ad arresti che poi si sono concretizzati in un nulla di fatto, cosa che mi auguro succeda anche ora. Confidiamo nella magistratura, ma ricordiamo che c'è il principio della presunzione d'innocenza fino a sentenza definitiva. Sue dimissioni? Lo valuterà Toti. Ci sono stati governatori e ministri che in passato si sono dimessi, anche se poi sono risultati innocenti. Ognuno farà le sue valutazioni. Ma rincorrere i provvedimenti della magistratura è sempre un errore" lo ha detto il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, a margine degli Stati Generali dei Commercialisti alla Nuvola di Fuksas a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev