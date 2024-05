Salvini su arresto Toti: "Si faccia chiarezza, anch'io per sbarchi rischio la galera"

(Agenzia Vista) Milano, 7 maggio 2024 A margine della sua visita alle case Aler in via Salomone, a Milano, il ministro Salvini ha parlato dell'arresto del governatore della Liguria Toti: “Per me ogni cittadino italiano è innocente fino a prova contraria: a Bari, a Torino, a Genova, ovunque. Non commento: mi spiace, però io stesso sono a processo e rischio la galera. Non mi basta un’iniziativa di un giudice per sentenziare che qualcuno a Bari, o qualcuno a Genova, non sia una persona perbene. Conto che si faccia chiarezza il prima possibile, ma si è innocenti in un Paese normale fino a prova contraria e questo vale per tutti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev