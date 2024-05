Salvini scherza: "Io allenatore del Milan? Mi piacerebbe, in campo non farei brutta figura"

(Agenzia Vista) Milano, 7 maggio 2024 Arrivato al sopralluogo alle case Aler di via Salomone a Milano, il ministro Salvini si è espresso sul Milan, rispondendo all’invito di una tifosa a diventare nuovo allenatore dei rossoneri: “Mi piacerebbe, ma anche in campo non farei brutta figura”. Poi ha aggiunto: “Potrei anche giocare, viste le ultime prestazioni”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev