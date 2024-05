Mattarella incontra il segretario ONU Guterres, ribadito il sostegno dell'Italia a Nazioni Unite

(Agenzia Vista) New York, 7 maggio 2024 Nel corso della sua visita a New York, il presidente della Repubblica Mattarella ha incontrato il segretario generale ONU Guterres: in occasione del discorso pubblico del Capo dello Stato, a margine dei bilaterali, lo stesso ha ribadito il pieno sostegno dell’Italia alle azioni delle Nazioni Unite. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev