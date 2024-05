Mattarella ammira "Les demoiselles d'Avignon" di Picasso al MoMa di New York

(Agenzia Vista) New York, 7 maggio 2024 Il presidente della Repubblica Mattarella, dopo essere arrivato a New York, ha avuto modo di visitare il MoMa di New York, il museo di Arte Moderna: tra le opere sulle quali si è soffermato il Capo dello Stato anche quelle di Picasso, in particolare "Les Demoiselles d'Avignon". / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev