Prandini: "Dl Agricoltura risposta importante dal Governo contro crisi delle filiere"

(Agenzia Vista) Parma, 7 maggio 2024 “Il decreto legislativo per quanto riguarda il comparto agricolo è una risposta importante rispetto alle istanze presentate da Coldiretti al nostro Governo. Consumo di suolo zero per quanto riguarda il terreno fertile agricolo e nessuna speculazione sul fotovoltaico, per creare le condizioni affinché il fotovoltaico venga utilizzato sulle coperture o quello sospeso, non sicuramente sul suolo che vogliamo lavorare per produrre eccellenze”, lo ha affermato il presidente di Coldiretti Prandini a margine di Cibus 2024 a Parma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev